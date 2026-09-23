Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331990 золото
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Характеристики
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736480
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х7х7
Вес, г.
100
Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331990 золото
Душевые штанги и держатели Hansgrohe станут стильным акцентом в современной ванной комнате. Их изысканный золотой цвет и глянцевая поверхность придают интерьеру ощущение роскоши и свежести. Округлая форма добавляет мягкости линиям, а пластик обеспечивает практичность и лёгкость, сохраняя долговечность. Немецкое производство гарантирет высокое качество исполнения — каждая деталь продумана для вашего комфорта. Идеальный выбор для тех, кто ценит современные решения и яркие акценты в оформлении пространства.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe станут стильным акцентом в современной ванной комнате. Их изысканный золотой цвет и глянцевая поверхность придают интерьеру ощущение роскоши и свежести. Округлая форма добавляет мягкости линиям, а пластик обеспечивает практичность и лёгкость, сохраняя долговечность. Немецкое производство гарантирет высокое качество исполнения — каждая деталь продумана для вашего комфорта. Идеальный выбор для тех, кто ценит современные решения и яркие акценты в оформлении пространства.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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