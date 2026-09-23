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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза купить с доставкой в Москве
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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза

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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331140 бронза - фото 1
Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331140 бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
  • Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331140 бронза - фото 1
  • Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331140 бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736476
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х7х7
Вес, г.
100

Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза

Душевые штанги и держатели Hansgrohe — стильное дополнение для современной ванной. Элегантная бронзовая поверхность с матовым эффектом подчеркивает изысканность интерьера. Прямоугольная форма гармонично впишется в минималистичный или лофт-дизайн, а компактная длина 5 см делает аксессуар практически незаметным и удобным для небольших пространств. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с сочетанием металла и пластика гарантирует надежность и долговечность.

Отзывы о товаре Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
5
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — стильное дополнение для современной ванной. Элегантная бронзовая поверхность с матовым эффектом подчеркивает изысканность интерьера. Прямоугольная форма гармонично впишется в минималистичный или лофт-дизайн, а компактная длина 5 см делает аксессуар практически незаметным и удобным для небольших пространств. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с сочетанием металла и пластика гарантирует надежность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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