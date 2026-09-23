Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387700 матовый белый
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Характеристики
Материал
металл
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736469
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
белый
Материал
металл
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
300
Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387700 матовый белый
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждой детали. Строгая прямоугольная форма и изысканный матовый белый цвет придают интерьеру свежесть и лаконичность. Компактная длина 7,8 см позволит сэкономить место даже в небольшой ванной комнате. Немецкое качество и надежный металлический материал гарантируют долговечность использования и уверенность в каждой детали.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Стиль
современный
Цвет
белый
Материал
металл
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждой детали. Строгая прямоугольная форма и изысканный матовый белый цвет придают интерьеру свежесть и лаконичность. Компактная длина 7,8 см позволит сэкономить место даже в небольшой ванной комнате. Немецкое качество и надежный металлический материал гарантируют долговечность использования и уверенность в каждой детали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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