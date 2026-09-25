Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772140 бронза
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
бронзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736461
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
бронзовый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
700
Описание товара Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772140 бронза
Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
бронзовый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Страна производитель
Германия
Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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