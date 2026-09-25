Двойной держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41770340 черный хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x80x145
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
46х9х4
Вес, кг.
1.1
Описание товара Двойной держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41770340 черный хром
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x80x145
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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