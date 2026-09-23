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Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром

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Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 1
Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 2
Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736361
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Смеситель с термостатом
да
Особенности
регулировка угла наклона верхнего душа
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.08х0.36х0.1
Вес, кг.
5.3

Описание товара Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром

Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с душевой системой фирмы Hansgrohe!

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Смеситель с термостатом
да
Особенности
регулировка угла наклона верхнего душа
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с душевой системой фирмы Hansgrohe!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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