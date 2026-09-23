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Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный

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Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736272
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х20х16
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный

Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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