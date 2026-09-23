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Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180 купить с доставкой в Москве
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Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180

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Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180 - фото 1
Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
скрытый
Цвет
красный
Материал корпуса
латунь
  • Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180 - фото 1
  • Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736246
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox, документация, упаковка
Цвет
красный
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
92х36х10
Вес, кг.
5.1

Описание товара Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180

Смеситель Подходит только для: смесителей серий Hansgrohe Logis, Metris, PuraVida. Назначение: для смесителей-



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Отзывы о товаре Скрытая часть смесителя на ванну на 3 отверстия Hansgrohe 13437180




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox, документация, упаковка
Цвет
красный
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель Подходит только для: смесителей серий Hansgrohe Logis, Metris, PuraVida. Назначение: для смесителей-


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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