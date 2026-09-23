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Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 купить с доставкой в Москве
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Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180

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Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 - фото 1
Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
термостат
Монтаж
скрытый
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 - фото 1
  • Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736240
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип управления
термостат
Монтаж
скрытый
Комплектация
встраиваемая часть термостата, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
69х24х18
Вес, кг.
6.3

Описание товара Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180

Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителей (15311180) — это профессиональное решение для управления несколькими водными потоками в душевой системе, обеспечивающее удобство, точность и стиль. Управление до 3 потребителей — позволяет одновременно подключать и контролировать работу нескольких душевых или водных выходов, таких как верхний душ, ручной душ, гидромассажные форсунки и другие. Интеграция с системой RainSelect — обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление температурой и распределением воды, создавая комфортное и персонализированное водное пространство. Совместимость с наружными элементами hansgrohe RainSelect — позволяет использовать современные панели управления с сенсорным переключением и термостатом. Высококачественные материалы и надежная сборка — гарантируют долговечность, устойчивость к коррозии и надежное функционирование в течение многих лет. Скрытый монтаж — компактная и незаметная установка за стеной, что обеспечивает эстетичность и удобство оформления ванной комнаты. Точная регулировка температуры и расхода воды — повышает безопасность и комфорт при использовании. Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителя — идеальный выбор для создания современной, многофункциональной и удобной душевой системы с индивидуальным управлением.



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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип управления
термостат
Монтаж
скрытый
Комплектация
встраиваемая часть термостата, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
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Страна производитель
Германия
Описание
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителей (15311180) — это профессиональное решение для управления несколькими водными потоками в душевой системе, обеспечивающее удобство, точность и стиль. Управление до 3 потребителей — позволяет одновременно подключать и контролировать работу нескольких душевых или водных выходов, таких как верхний душ, ручной душ, гидромассажные форсунки и другие. Интеграция с системой RainSelect — обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление температурой и распределением воды, создавая комфортное и персонализированное водное пространство. Совместимость с наружными элементами hansgrohe RainSelect — позволяет использовать современные панели управления с сенсорным переключением и термостатом. Высококачественные материалы и надежная сборка — гарантируют долговечность, устойчивость к коррозии и надежное функционирование в течение многих лет. Скрытый монтаж — компактная и незаметная установка за стеной, что обеспечивает эстетичность и удобство оформления ванной комнаты. Точная регулировка температуры и расхода воды — повышает безопасность и комфорт при использовании. Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителя — идеальный выбор для создания современной, многофункциональной и удобной душевой системы с индивидуальным управлением.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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