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Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром

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Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром - фото 1
Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром - фото 1
  • Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736187
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, шланг, гигиеническая лейка, держатель лейки, гибкая подводка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
56х31х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде с гигиеническим душем Hansgrohe Rebris S 72215000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, шланг, гигиеническая лейка, держатель лейки, гибкая подводка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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