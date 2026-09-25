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Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736172
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Размеры в упаковке, см
22х19х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный

Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Описание
Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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