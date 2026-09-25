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Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736154
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Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние , 736154

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Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 1
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 2
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 3
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 980 руб.  6 470 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние
4 980 руб. -23%
6 470 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
80

Описание товара Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : Печатающая головка , коробка Причина уценки : вскрыта

Отзывы о товаре Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : Печатающая головка , коробка Причина уценки : вскрыта
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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