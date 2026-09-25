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Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736150
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Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние, 736150

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Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 1
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Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 2
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Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 3
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Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
126 шт.
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 1
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 2
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 3
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 4
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
990 руб.  1 420 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние
990 руб. -30%
1 420 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х24х5
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, игра в комплекте

Отзывы о товаре Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, игра в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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