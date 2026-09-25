Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние, 736150
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
126 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%990 руб. 1 420 руб.
В наличии
Код товара: 736150
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Загружаем...
990 руб. -30%
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х24х5
Вес, кг.
1
Описание товара Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, игра в комплекте
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, игра в комплекте
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Уцененный товар Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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