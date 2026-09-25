Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние, 736136
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 120 руб. 3 031 руб.
В наличии
Код товара: 736136
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2 120 руб. -30%
3 031 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
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Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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