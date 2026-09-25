Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние, 736134
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 980 руб. 2 910 руб.
В наличии
Код товара: 736134
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1 980 руб. -32%
2 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
70
Длина сетевого шнура
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х10
Вес, кг.
1
Описание товара Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, на корпусе потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, насадка, кабель, документация
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
70
Длина сетевого шнура
0.5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, на корпусе потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, насадка, кабель, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - по цене 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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