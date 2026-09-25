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Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736134
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Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние, 736134

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Уценка
Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 1
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 2
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 3
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 980 руб.  2 910 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние
1 980 руб. -32%
2 910 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
70
Длина сетевого шнура
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х10
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, на корпусе потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, насадка, кабель, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, шнур, руководство
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
70
Длина сетевого шнура
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, на корпусе потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, насадка, кабель, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос ручной Kitfort КТ-5159 хорошее состояние - по цене 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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