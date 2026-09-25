Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736124
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
ТВ Станция Бейсик QLED, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.16
Вес, кг.
16.7
Описание товара Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный
ТВ Станция, Яндекс, Бейсик QLED 65", YNDX-00081, Ultra HD 4K, 38402160, 60 Гц, 450 (nits), звук 30 Вт, 2х1 динамика, YaOS X, RAM 2 GB, Flash 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 + BLE, 3HDMI 2.1, 144684483
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
ТВ Станция Бейсик QLED, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
ТВ Станция, Яндекс, Бейсик QLED 65", YNDX-00081, Ultra HD 4K, 38402160, 60 Гц, 450 (nits), звук 30 Вт, 2х1 динамика, YaOS X, RAM 2 GB, Flash 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 + BLE, 3HDMI 2.1, 144684483
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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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