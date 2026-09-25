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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный

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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 14
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 15
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 16
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 17
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 18
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 19
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 20
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 14
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 15
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 16
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 17
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 18
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 19
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 20
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736124
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
ТВ Станция Бейсик QLED, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.16
Вес, кг.
16.7

Описание товара Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный

ТВ Станция, Яндекс, Бейсик QLED 65", YNDX-00081, Ultra HD 4K, 38402160, 60 Гц, 450 (nits), звук 30 Вт, 2х1 динамика, YaOS X, RAM 2 GB, Flash 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 + BLE, 3HDMI 2.1, 144684483

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" 4K UltraHD черный




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
ТВ Станция Бейсик QLED, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Описание
ТВ Станция, Яндекс, Бейсик QLED 65", YNDX-00081, Ultra HD 4K, 38402160, 60 Гц, 450 (nits), звук 30 Вт, 2х1 динамика, YaOS X, RAM 2 GB, Flash 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 + BLE, 3HDMI 2.1, 144684483
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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