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Телевизор Hisense 55A6S RU 55" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 55A6S RU 55" 4K UltraHD черный

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Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
  • Телевизор Hisense 55A6S RU 55&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736107
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.85х0.15
Вес, кг.
15.6

Описание товара Телевизор Hisense 55A6S RU 55" 4K UltraHD черный

Hisense 55 дюймов — выбор для тех, кто ценит стиль и современный функционал. Впечатляющий 127-сантиметровый экран с разрешением 3840х2160 позволяет смотреть контент в натуральных деталях — идеально для фильмов, сериалов и игр. Благодаря частоте обновления 60 Гц картинка остаётся плавной, а поддержка Wi-Fi открывает доступ к онлайн?ресурсам и приложениям HomeOS. Подключите до трёх HDMI- и двух USB-устройств — хватит для консоли, медиаплеера и всего, что нужно под рукой. Телевизор в элегантном чёрном цвете прекрасно впишется в любой интерьер, а малый вес — всего 9,5 кг — делает монтаж максимально простым. Энергопотребление 115 Вт порадует экономичностью даже при активном использовании. Модель 2026 года для тех, кому нужен максимум возможностей и стильный вид.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55A6S RU 55" 4K UltraHD черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 55 дюймов — выбор для тех, кто ценит стиль и современный функционал. Впечатляющий 127-сантиметровый экран с разрешением 3840х2160 позволяет смотреть контент в натуральных деталях — идеально для фильмов, сериалов и игр. Благодаря частоте обновления 60 Гц картинка остаётся плавной, а поддержка Wi-Fi открывает доступ к онлайн?ресурсам и приложениям HomeOS. Подключите до трёх HDMI- и двух USB-устройств — хватит для консоли, медиаплеера и всего, что нужно под рукой. Телевизор в элегантном чёрном цвете прекрасно впишется в любой интерьер, а малый вес — всего 9,5 кг — делает монтаж максимально простым. Энергопотребление 115 Вт порадует экономичностью даже при активном использовании. Модель 2026 года для тех, кому нужен максимум возможностей и стильный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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