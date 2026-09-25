Уцененный товар Корпус Ginzzu D380 RGB White хорошее состояние, 736100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 510 руб. 2 154 руб.
В наличии
Код товара: 736100
|
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Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 510 руб. -30%
2 154 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x355x360
Макс. высота процессорного кулера
148
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х22
Вес, кг.
6
Описание товара Уцененный товар Корпус Ginzzu D380 RGB White хорошее состояние
Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе, сбоку Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус, крепления, документация
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Теги товара: Сталь, USB 2.0, Верхнее, Корпус с подсветкой
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x355x360
Макс. высота процессорного кулера
148
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе, сбоку Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, корпус, крепления, документация
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, USB 2.0, Верхнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, USB 2.0, Верхнее, Корпус с подсветкой
Уцененный товар Корпус Ginzzu D380 RGB White хорошее состояние – стоимость товара 1510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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