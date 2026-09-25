Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige

Знакомство с новым поколением мобильных компьютеров начинается с модели Asus UX3607OA Zenbook A16 Zabriskie Beige. Этот ноутбук переосмысливает стандарты производительности и визуального восприятия, объединяя передовые технологии и выдающийся дизайн. Под капотом устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme с восемнадцатью ядрами и тактовой частотой до четырёх тысяч семисот мегагерц. Этот процессор не просто быстр, он полностью пересматривает подход к энергоэффективности, обеспечивая работоспособность в течение всего дня без подзарядки. Дополняет его интегрированный графический чипсет Qualcomm Adreno X2-90, который справляется с редактированием видео и современными интерфейсами операционной системы без малейших задержек. Особого внимания заслуживает объём оперативной памяти: сорок восемь гигабайт сверхскоростной DDR5. Вместе с накопителем SSD на один терабайт это означает мгновенную загрузку любых приложений и полное отсутствие подвисаний даже во время работы с многозадачными проектами. Здесь вы не встретите компромиссов — максимальный объём памяти используется сразу в заводской конфигурации. Экран этого ультрабука заслуживает отдельного упоминания. Шестнадцатидюймовая OLED-панель обладает частотой обновления сто двадцать герц, что дарит невероятную плавность изображения. Разрешение две тысячи восемьсот восемьдесят на тысячу восемьсот точек обеспечивает кристальную чёткость, а соотношение сторон шестнадцать к десяти увеличивает полезную площадь для работы. Цветовой охват достигает ста процентов стандарта DCI-P3, а пиковая яркость на уровне одной тысячи ста кандел на квадратный метр гарантирует читаемость даже под ярким солнечным светом. Важно отметить сертификацию DisplayHDR True Black 1000: благодаря ей каждый чёрный оттенок становится бесконечно глубоким, а цветовая палитра оживает с кинематографической реалистичностью. Это идеальный инструмент для визуализации, графического дизайна или просмотра фильмов. Корпус ноутбука выполнен из качественного алюминия в уникальном оттенке Забрин Бич. Цвет вдохновлён природными песчаными оттенками и отличается от стандартных серых и чёрных решений в коллекции. При весе и толщине, уменьшенных за счёт конструкции ARM, устройство сохраняет презентабельный внешний вид и высокую прочность. Крышку можно поднять одним пальцем, а клавиатура обладает её собственной мягкой и тихой подсветкой, что удобно при работе поздним вечером. Система охлаждения в этом лэптопе пассивная — вентилятор полностью отсутствует. Отсутствие движущихся частей означает абсолютную бесшумность: ни шум кулера, ни перегрев процессора не отвлекут вас во время важных занятий или презентации. Процессор на архитектуре ARM прекрасно работает без активного отвода тепла, при этом производительность нейронного сопроцессора Qualcomm Hexagon достигает восьмидесяти триллионов операций в секунду. Это означает поддержку локальных функций искусственного интеллекта, которые ускоряют обработку фото, расшифровку речи и интеллектуальный поиск.