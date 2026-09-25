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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige

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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1620
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16&quot; 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736099
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1620
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Модель процессора
X2E-94-100
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige

Знакомство с новым поколением мобильных компьютеров начинается с модели Asus UX3607OA Zenbook A16 Zabriskie Beige. Этот ноутбук переосмысливает стандарты производительности и визуального восприятия, объединяя передовые технологии и выдающийся дизайн. Под капотом устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme с восемнадцатью ядрами и тактовой частотой до четырёх тысяч семисот мегагерц. Этот процессор не просто быстр, он полностью пересматривает подход к энергоэффективности, обеспечивая работоспособность в течение всего дня без подзарядки. Дополняет его интегрированный графический чипсет Qualcomm Adreno X2-90, который справляется с редактированием видео и современными интерфейсами операционной системы без малейших задержек. Особого внимания заслуживает объём оперативной памяти: сорок восемь гигабайт сверхскоростной DDR5. Вместе с накопителем SSD на один терабайт это означает мгновенную загрузку любых приложений и полное отсутствие подвисаний даже во время работы с многозадачными проектами. Здесь вы не встретите компромиссов — максимальный объём памяти используется сразу в заводской конфигурации. Экран этого ультрабука заслуживает отдельного упоминания. Шестнадцатидюймовая OLED-панель обладает частотой обновления сто двадцать герц, что дарит невероятную плавность изображения. Разрешение две тысячи восемьсот восемьдесят на тысячу восемьсот точек обеспечивает кристальную чёткость, а соотношение сторон шестнадцать к десяти увеличивает полезную площадь для работы. Цветовой охват достигает ста процентов стандарта DCI-P3, а пиковая яркость на уровне одной тысячи ста кандел на квадратный метр гарантирует читаемость даже под ярким солнечным светом. Важно отметить сертификацию DisplayHDR True Black 1000: благодаря ей каждый чёрный оттенок становится бесконечно глубоким, а цветовая палитра оживает с кинематографической реалистичностью. Это идеальный инструмент для визуализации, графического дизайна или просмотра фильмов. Корпус ноутбука выполнен из качественного алюминия в уникальном оттенке Забрин Бич. Цвет вдохновлён природными песчаными оттенками и отличается от стандартных серых и чёрных решений в коллекции. При весе и толщине, уменьшенных за счёт конструкции ARM, устройство сохраняет презентабельный внешний вид и высокую прочность. Крышку можно поднять одним пальцем, а клавиатура обладает её собственной мягкой и тихой подсветкой, что удобно при работе поздним вечером. Система охлаждения в этом лэптопе пассивная — вентилятор полностью отсутствует. Отсутствие движущихся частей означает абсолютную бесшумность: ни шум кулера, ни перегрев процессора не отвлекут вас во время важных занятий или презентации. Процессор на архитектуре ARM прекрасно работает без активного отвода тепла, при этом производительность нейронного сопроцессора Qualcomm Hexagon достигает восьмидесяти триллионов операций в секунду. Это означает поддержку локальных функций искусственного интеллекта, которые ускоряют обработку фото, расшифровку речи и интеллектуальный поиск.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1620
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Развернуть
Модель процессора
X2E-94-100
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Знакомство с новым поколением мобильных компьютеров начинается с модели Asus UX3607OA Zenbook A16 Zabriskie Beige. Этот ноутбук переосмысливает стандарты производительности и визуального восприятия, объединяя передовые технологии и выдающийся дизайн. Под капотом устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme с восемнадцатью ядрами и тактовой частотой до четырёх тысяч семисот мегагерц. Этот процессор не просто быстр, он полностью пересматривает подход к энергоэффективности, обеспечивая работоспособность в течение всего дня без подзарядки. Дополняет его интегрированный графический чипсет Qualcomm Adreno X2-90, который справляется с редактированием видео и современными интерфейсами операционной системы без малейших задержек. Особого внимания заслуживает объём оперативной памяти: сорок восемь гигабайт сверхскоростной DDR5. Вместе с накопителем SSD на один терабайт это означает мгновенную загрузку любых приложений и полное отсутствие подвисаний даже во время работы с многозадачными проектами. Здесь вы не встретите компромиссов — максимальный объём памяти используется сразу в заводской конфигурации. Экран этого ультрабука заслуживает отдельного упоминания. Шестнадцатидюймовая OLED-панель обладает частотой обновления сто двадцать герц, что дарит невероятную плавность изображения. Разрешение две тысячи восемьсот восемьдесят на тысячу восемьсот точек обеспечивает кристальную чёткость, а соотношение сторон шестнадцать к десяти увеличивает полезную площадь для работы. Цветовой охват достигает ста процентов стандарта DCI-P3, а пиковая яркость на уровне одной тысячи ста кандел на квадратный метр гарантирует читаемость даже под ярким солнечным светом. Важно отметить сертификацию DisplayHDR True Black 1000: благодаря ей каждый чёрный оттенок становится бесконечно глубоким, а цветовая палитра оживает с кинематографической реалистичностью. Это идеальный инструмент для визуализации, графического дизайна или просмотра фильмов. Корпус ноутбука выполнен из качественного алюминия в уникальном оттенке Забрин Бич. Цвет вдохновлён природными песчаными оттенками и отличается от стандартных серых и чёрных решений в коллекции. При весе и толщине, уменьшенных за счёт конструкции ARM, устройство сохраняет презентабельный внешний вид и высокую прочность. Крышку можно поднять одним пальцем, а клавиатура обладает её собственной мягкой и тихой подсветкой, что удобно при работе поздним вечером. Система охлаждения в этом лэптопе пассивная — вентилятор полностью отсутствует. Отсутствие движущихся частей означает абсолютную бесшумность: ни шум кулера, ни перегрев процессора не отвлекут вас во время важных занятий или презентации. Процессор на архитектуре ARM прекрасно работает без активного отвода тепла, при этом производительность нейронного сопроцессора Qualcomm Hexagon достигает восьмидесяти триллионов операций в секунду. Это означает поддержку локальных функций искусственного интеллекта, которые ускоряют обработку фото, расшифровку речи и интеллектуальный поиск.
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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon X2 Elite Extreme 48GB/1TB SSD WIN11 HOME Zabriskie Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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