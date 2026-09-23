Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27
F-образная струбцина 50х250мм Inforce 06-03-27 позволяет сжимать между собой деревянные детали при пазовой сборке или склеивании отдельных элементов. Инструмент удобен для ладони, не вызывает усталости и существенно упрощает работу техника, слесаря и других специалистов. Сила сжатия до 170 кг обеспечивает надежный захват заготовки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина 50х250мм Inforce 06-03-27 позволяет сжимать между собой деревянные детали при пазовой сборке или склеивании отдельных элементов. Инструмент удобен для ладони, не вызывает усталости и существенно упрощает работу техника, слесаря и других специалистов. Сила сжатия до 170 кг обеспечивает надежный захват заготовки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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