Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый
Haier 2025 года — это внушительный телевизор с диагональю 85 дюймов (216 см), который мгновенно задаёт атмосферу домашнего кинотеатра. Серебристый корпус добавляет интерьеру стильный и современный штрих. Благодаря передовой Mini LED-матрице с разрешением 4K UHD (3840x2160), изображение всегда яркое, детализированное и насыщенное. Частота 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение фильмов и телепередач, а мощная аудиосистема на 45 Вт подарит насыщенный звук — эффект полного погружения гарантирован. Использование Android TV даёт доступ к любимым приложениям и сервисам, а поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает мир онлайн-контента. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволят подключать самые разные каналы в высоком качестве. Для удобства подключений есть сразу 4 HDMI-входа — хватит для всех ваших гаджетов. Этот телевизор создан для тех, кто ценит масштаб, технологии и современные возможности без компромиссов.
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