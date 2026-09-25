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Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736088
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Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние, 736088

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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 1
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 2
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 3
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 4
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 5
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 6
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 7
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электросамокат
Диаметр колес, мм
254
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 1
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 2
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 3
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 4
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 5
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 6
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 7
  • Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
26 680 руб.  38 120 руб. 
Начислим 427 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736088
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние
26 680 руб. -30%
38 120 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninebot
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
8
Диаметр колес, мм
254
Емкость батареи
10200 мАч
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Тип АКБ
Li-Ion
Тормоза (перед/зад)
Дисковый тормоз спереди и электрический сзади
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.52х0.21
Вес, кг.
19

Описание товара Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние

Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, электросамокат, зу, кабель 3шт, крепления, регулировочный ключ, шланг, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Ninebot
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
8
Диаметр колес, мм
254
Емкость батареи
10200 мАч
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Тип АКБ
Li-Ion
Тормоза (перед/зад)
Дисковый тормоз спереди и электрический сзади
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, электросамокат, зу, кабель 3шт, крепления, регулировочный ключ, шланг, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние – стоимость товара 26680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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