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Ноутбук Rikor L5P 15,6" FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Rikor L5P 15,6" FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7)

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Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 1
Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 2
Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 3
Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor L5P
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 1
  • Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 2
  • Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 3
  • Ноутбук Rikor L5P 15,6&quot; FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736083
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor L5P
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Rikor L5P 15,6" FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7)

Rikor создаёт ноутбуки для тех, кто ценит удобство и функциональность. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюйма на чёткой IPS-матрице с разрешением 1920x1080 вы сможете работать и смотреть фильмы с удовольствием, наслаждаясь яркими и естественными цветами. Сердцем устройства служит производительный процессор Intel Core i5 — быстрота запуска программ гарантирована. Оперативная память DDR4 обеспечивает плавную работу даже при одновременном открытии нескольких приложений. Ноутбук весит всего 1,85 кг — это оптимальное решение для мобильной работы или учёбы. Лаконичный серый цвет корпуса из пластика отлично смотрится в любом интерьере и не теряет актуальности. Подсветка клавиатуры даст свободу работы даже в вечернее время. Один порт USB 2.0 пригодится для подключения периферии. Модель идёт без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, что установить.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor L5P 15,6" FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7)




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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor L5P
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Rikor создаёт ноутбуки для тех, кто ценит удобство и функциональность. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюйма на чёткой IPS-матрице с разрешением 1920x1080 вы сможете работать и смотреть фильмы с удовольствием, наслаждаясь яркими и естественными цветами. Сердцем устройства служит производительный процессор Intel Core i5 — быстрота запуска программ гарантирована. Оперативная память DDR4 обеспечивает плавную работу даже при одновременном открытии нескольких приложений. Ноутбук весит всего 1,85 кг — это оптимальное решение для мобильной работы или учёбы. Лаконичный серый цвет корпуса из пластика отлично смотрится в любом интерьере и не теряет актуальности. Подсветка клавиатуры даст свободу работы даже в вечернее время. Один порт USB 2.0 пригодится для подключения периферии. Модель идёт без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, что установить.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Rikor L5P 15,6" FHD i5-1235U/16Gb/512Gb/Win11pro Black (9ED79BA7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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