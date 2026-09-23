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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6&quot; FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736082
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.68

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)

**Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU: мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, требовательными приложениями и играми? MSI Cyborg 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. - **Качественная графика:** видеокарта RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для игр и работы с графически интенсивными приложениями. - **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. - **Стильный дизайн:** translucent black — корпус ноутбука не только функционален, но и выглядит стильно и современно. С MSI Cyborg 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU: мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, требовательными приложениями и играми? MSI Cyborg 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. - **Качественная графика:** видеокарта RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для игр и работы с графически интенсивными приложениями. - **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. - **Стильный дизайн:** translucent black — корпус ноутбука не только функционален, но и выглядит стильно и современно. С MSI Cyborg 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный ноутбук по выгодной цене!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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