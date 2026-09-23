Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)
Компактный и стильный ноутбук MSI с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально подойдёт для тех, кто ценит мобильность без уступок в производительности. Десятиъядерный процессор Intel с частотой 1,4 ГГц обеспечивает плавную работу даже при высокой загрузке, а технология SSD гарантирует молниеносный запуск системы и приложений. Экран с разрешением 1920x1080 на матрице IPS подарит насыщенное изображение и широкие углы обзора, что важно для работы и развлечений. Благодаря подсветке клавиатуры пользоваться ноутбуком удобно даже в темноте. DDR4 оперативная память дополнительно ускоряет выполнение задач. Серый цвет корпуса делает устройство универсальным выбором для бизнеса и учёбы.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)