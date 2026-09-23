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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3)

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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 1
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 2
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 3
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 4
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736078
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.06

Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3)

Maibenben — это ноутбук с внушительным 17,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080. Бархатно-синий корпус из пластика сразу привлекает взгляд и отлично смотрится в любой обстановке. Вес 2,06 кг — идеален для больших ноутбуков такого формата, если вы ищете производительную рабочую станцию, которую можно взять с собой. Клавиатура с подсветкой — приятное удобство для работы в любое время суток и в любых условиях освещения. USB 2.0 (1 порт) подойдёт для простого подключения аксессуаров. Современная память DDR4 в сочетании с процессором AMD и энергосберегающей батареей Li-Pol позволят работать и развлекаться максимально комфортно. Устройство уже оснащено операционной системой Linux — можно начать пользоваться сразу после покупки. Maibenben сочетает крупный дисплей, яркий дизайн и продуманные детали для комфортной работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук с внушительным 17,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080. Бархатно-синий корпус из пластика сразу привлекает взгляд и отлично смотрится в любой обстановке. Вес 2,06 кг — идеален для больших ноутбуков такого формата, если вы ищете производительную рабочую станцию, которую можно взять с собой. Клавиатура с подсветкой — приятное удобство для работы в любое время суток и в любых условиях освещения. USB 2.0 (1 порт) подойдёт для простого подключения аксессуаров. Современная память DDR4 в сочетании с процессором AMD и энергосберегающей батареей Li-Pol позволят работать и развлекаться максимально комфортно. Устройство уже оснащено операционной системой Linux — можно начать пользоваться сразу после покупки. Maibenben сочетает крупный дисплей, яркий дизайн и продуманные детали для комфортной работы и учёбы.
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Отзывы


Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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