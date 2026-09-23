Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb/Linux Blue (M17A-R574UMF1SLURE3)
Maibenben — это ноутбук с внушительным 17,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080. Бархатно-синий корпус из пластика сразу привлекает взгляд и отлично смотрится в любой обстановке. Вес 2,06 кг — идеален для больших ноутбуков такого формата, если вы ищете производительную рабочую станцию, которую можно взять с собой. Клавиатура с подсветкой — приятное удобство для работы в любое время суток и в любых условиях освещения. USB 2.0 (1 порт) подойдёт для простого подключения аксессуаров. Современная память DDR4 в сочетании с процессором AMD и энергосберегающей батареей Li-Pol позволят работать и развлекаться максимально комфортно. Устройство уже оснащено операционной системой Linux — можно начать пользоваться сразу после покупки. Maibenben сочетает крупный дисплей, яркий дизайн и продуманные детали для комфортной работы и учёбы.
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