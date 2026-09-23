Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00)
Lenovo уверенно сочетает производительность и компактность. Экран 14 дюймов с высоким разрешением 1920x1200 на IPS-матрице — насыщенные цвета и широкие углы обзора для работы, учебы и развлечений. Благодаря частоте обновления 60 Гц изображение выглядит плавным. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с шестнадцатью ядрами и частотой 1,4 ГГц справится как с повседневными задачами, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб быстрой памяти DDR5 обеспечивают молниеносное переключение между программами. Классический черный корпус и отсутствие предустановленной ОС — полная свобода выбора для любителей настроек под себя. Компактность, высокая производительность и четкая картинка делают этот ноутбук Lenovo универсальным спутником на каждый день.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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