Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736074
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.93

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00)

Lenovo с 16-дюймовым экраном открывает перед вами широкие возможности — большой дисплей IPS передаёт насыщенные цвета и отлично подходит для работы с графикой, кино и многозадачности. Благодаря шести ядрам процессора на частоте 3,3 ГГц ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами — будь то учёба, повседневная работа или творчество. Оперативная память стандарта DDR5 делает запуск программ и переключение между ними заметно быстрее. Надёжный SSD ускоряет загрузку системы и хранит ваши файлы в безопасности. Чёрный корпус из пластика выглядит строго и современно. Клавиатура с подсветкой позволяет работать комфортно даже в вечерние часы, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает стабильную работу без постоянной подзарядки. Lenovo — это продуманный выбор для тех, кто ценит сочетание мощности, безопасности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с 16-дюймовым экраном открывает перед вами широкие возможности — большой дисплей IPS передаёт насыщенные цвета и отлично подходит для работы с графикой, кино и многозадачности. Благодаря шести ядрам процессора на частоте 3,3 ГГц ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами — будь то учёба, повседневная работа или творчество. Оперативная память стандарта DDR5 делает запуск программ и переключение между ними заметно быстрее. Надёжный SSD ускоряет загрузку системы и хранит ваши файлы в безопасности. Чёрный корпус из пластика выглядит строго и современно. Клавиатура с подсветкой позволяет работать комфортно даже в вечерние часы, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает стабильную работу без постоянной подзарядки. Lenovo — это продуманный выбор для тех, кто ценит сочетание мощности, безопасности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...