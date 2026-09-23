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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14" IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14" IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14&quot; IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736073
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14" IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US)

Лёгкий и тонкий ноутбук Lenovo весит всего 1,09 кг — идеальный спутник для тех, кто часто на ходу. 14-дюймовый экран с обновлением 60 Гц подарит чёткую и плавную картинку для работы и общения. Мощный SSD на 512 Гб вместит все нужные файлы, а современная оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу без зависаний. Операционная система Windows 10 Pro открывает широкие возможности для бизнеса и учебы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста комфортным даже в темное время суток, а два USB Type-C порта расширяют возможности подключения аксессуаров. Стильный чёрный цвет подчеркнёт ваш деловой стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14" IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и тонкий ноутбук Lenovo весит всего 1,09 кг — идеальный спутник для тех, кто часто на ходу. 14-дюймовый экран с обновлением 60 Гц подарит чёткую и плавную картинку для работы и общения. Мощный SSD на 512 Гб вместит все нужные файлы, а современная оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу без зависаний. Операционная система Windows 10 Pro открывает широкие возможности для бизнеса и учебы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста комфортным даже в темное время суток, а два USB Type-C порта расширяют возможности подключения аксессуаров. Стильный чёрный цвет подчеркнёт ваш деловой стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 14" IPS 100sRGB 400nits Ultra 5 125U/16GB/512Gb SSD/W11Pro (21KC00A0US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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