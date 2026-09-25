Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)
Компактный и стильный, этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально впишется в ритм вашей жизни. Сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 позволяет всё управлять лёгким прикосновением, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавное изображение для работы и развлечений. Формат трансформера мгновенно превращает устройство из ноутбука в планшет — удобно в любой ситуации. Процессор Intel Core Ultra 7 и целых 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справятся даже с многозадачностью и современными приложениями на Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта помогает сэкономить заряд и быть мобильным. SSD накопитель открывает быстрый доступ к файлам. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта в работе при любом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Глубокий чёрный цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)