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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3&quot; Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 390 руб. 
Начислим 2551 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)
159 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)

Компактный и стильный, этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально впишется в ритм вашей жизни. Сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 позволяет всё управлять лёгким прикосновением, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавное изображение для работы и развлечений. Формат трансформера мгновенно превращает устройство из ноутбука в планшет — удобно в любой ситуации. Процессор Intel Core Ultra 7 и целых 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справятся даже с многозадачностью и современными приложениями на Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта помогает сэкономить заряд и быть мобильным. SSD накопитель открывает быстрый доступ к файлам. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта в работе при любом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Глубокий чёрный цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный, этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально впишется в ритм вашей жизни. Сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 позволяет всё управлять лёгким прикосновением, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавное изображение для работы и развлечений. Формат трансформера мгновенно превращает устройство из ноутбука в планшет — удобно в любой ситуации. Процессор Intel Core Ultra 7 и целых 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справятся даже с многозадачностью и современными приложениями на Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта помогает сэкономить заряд и быть мобильным. SSD накопитель открывает быстрый доступ к файлам. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта в работе при любом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Глубокий чёрный цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB Ultra 7 155U/16GB/1TB SSD/W11Pro +Pen (21LW001TUS) - по цене 159390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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