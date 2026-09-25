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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ)

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736069
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ)

Lenovo выпускает ноутбук с классическим 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — детали на экране выглядят ярко и насыщенно, что делает устройство удобным для работы с документами и мультимедиа. Легкий для своей диагонали — вес всего 1,61 кг, поэтому брать его с собой не составит труда. Встроенная графика Intel UHD Graphics оптимальна для офисных программ и интернет-серфинга. Объем оперативной памяти 16 Гб обеспечивает плавную работу сразу с несколькими задачами — никаких подвисаний даже при одновременной работе нескольких приложений. Отсутствие предустановленной операционной системы позволит установить именно ту ОС, которая вам нужна. Два порта USB 3.0 упрощают подключение современных аксессуаров и накопителей. Надежный пластиковый корпус выдержит повседневные нагрузки, а гигабитный сетевой адаптер обеспечит высокую скорость работы в интернете.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает ноутбук с классическим 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — детали на экране выглядят ярко и насыщенно, что делает устройство удобным для работы с документами и мультимедиа. Легкий для своей диагонали — вес всего 1,61 кг, поэтому брать его с собой не составит труда. Встроенная графика Intel UHD Graphics оптимальна для офисных программ и интернет-серфинга. Объем оперативной памяти 16 Гб обеспечивает плавную работу сразу с несколькими задачами — никаких подвисаний даже при одновременной работе нескольких приложений. Отсутствие предустановленной операционной системы позволит установить именно ту ОС, которая вам нужна. Два порта USB 3.0 упрощают подключение современных аксессуаров и накопителей. Надежный пластиковый корпус выдержит повседневные нагрузки, а гигабитный сетевой адаптер обеспечит высокую скорость работы в интернете.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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