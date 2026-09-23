Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD Business Black (83A100SUSA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD Business Black (83A100SUSA)
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма и чётким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и развлечений. Экран на базе TN-матрицы с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку при базовых задачах и просмотре видео. Мощный восьмиядерный Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц легко справляется с многозадачностью: будь то работа в офисных приложениях, видеоконференции или обработка легкого контента. Оперативная память DDR4 объёмом 8 Гб гарантирует быстрый отклик системы и работу без подтормаживаний. Современный SSD-накопитель обеспечивает моментальный запуск программ и быструю загрузку файлов. Классический чёрный корпус подойдёт для деловой атмосферы и учёбы. Lenovo оставляет выбор операционной системы за вами — полный контроль над настройкой для ваших задач.
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