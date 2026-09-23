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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14" Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14" Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS)

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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14&quot; Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736066
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14" Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS)

Компактный и лёгкий ультрабук Lenovo весом всего 1,38 кг легко поместится даже в небольшой сумке — идеален для ежедневных поездок и деловых встреч. 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткое изображение и комфорт при работе с документами или просмотре фильмов. Встроенная подсветка клавиатуры позволяет работать даже в полумраке. Благодаря SSD-накопителю ёмкостью 512 Гб все важные файлы будут под рукой, а два порта USB Type-C — готовность к современным аксессуарам. Мощность процессора AMD в сочетании с оперативной памятью DDR5 обеспечат плавную и быструю работу приложений под управлением Windows 11 Pro. Стильный чёрный дизайн подчёркивает современный характер ультрабука Lenovo.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14" Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ультрабук Lenovo весом всего 1,38 кг легко поместится даже в небольшой сумке — идеален для ежедневных поездок и деловых встреч. 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 подарит чёткое изображение и комфорт при работе с документами или просмотре фильмов. Встроенная подсветка клавиатуры позволяет работать даже в полумраке. Благодаря SSD-накопителю ёмкостью 512 Гб все важные файлы будут под рукой, а два порта USB Type-C — готовность к современным аксессуарам. Мощность процессора AMD в сочетании с оперативной памятью DDR5 обеспечат плавную и быструю работу приложений под управлением Windows 11 Pro. Стильный чёрный дизайн подчёркивает современный характер ультрабука Lenovo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 G6 14" Touch Ryzen AI 7 PRO 350/16Gb/512Gb SSD/W11Pro (21QJ00CNUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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