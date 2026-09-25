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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook Art 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6&quot; OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 250 руб. 
Начислим 2484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)
155 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
1.92

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)

**Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? HONOR MagicBook Art 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Art 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 255H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 х 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью и детализацией изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1 кг — его удобно брать с собой в поездки, на работу или учёбу. * **Стильный дизайн:** цвет Mocha Brown подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу начать работу с ноутбуком. HONOR MagicBook Art 14 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться мультимедийным контентом в высоком качестве.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? HONOR MagicBook Art 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Art 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 255H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 х 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью и детализацией изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1 кг — его удобно брать с собой в поездки, на работу или учёбу. * **Стильный дизайн:** цвет Mocha Brown подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу начать работу с ноутбуком. HONOR MagicBook Art 14 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться мультимедийным контентом в высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF) - по цене 155250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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