Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H/32Gb/SSD1Tb//Win11/Mocha Brown (5301AQHF)
**Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? HONOR MagicBook Art 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Art 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 255H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 х 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью и детализацией изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1 кг — его удобно брать с собой в поездки, на работу или учёбу. * **Стильный дизайн:** цвет Mocha Brown подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу начать работу с ноутбуком. HONOR MagicBook Art 14 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться мультимедийным контентом в высоком качестве.
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