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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT)

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736063
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT)

Компактный 14-дюймовый ноутбук HP порадует тех, кто ценит удобство и производительность. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус отлично подойдёт для работы в дороге и дома. Процессор Intel с 12 ядрами легко справляется с многозадачностью, а быстрый SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения файлов и ускоряет загрузку. 8 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют плавную работу современных приложений. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца добавит безопасности. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Экран с IPS-матрицей передаёт яркие и чёткие цвета — для работы и развлечений в любое время. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, позволяя выбрать оптимальное программное обеспечение под свои нужды.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук HP порадует тех, кто ценит удобство и производительность. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус отлично подойдёт для работы в дороге и дома. Процессор Intel с 12 ядрами легко справляется с многозадачностью, а быстрый SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения файлов и ускоряет загрузку. 8 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют плавную работу современных приложений. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца добавит безопасности. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Экран с IPS-матрицей передаёт яркие и чёткие цвета — для работы и развлечений в любое время. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, позволяя выбрать оптимальное программное обеспечение под свои нужды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" Ultra 5 125U/ 8Gb/512Gb SSD Silver (A75Z9PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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