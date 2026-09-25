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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14&quot; Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 290 руб. 
Начислим 1413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)
88 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)

Компактный и элегантный ноутбук HP с 14-дюймовым экраном и прочным алюминиевым корпусом легко впишется в ритм активной жизни. Ультрачёткое разрешение 1920x1200 обеспечивает комфорт при чтении, работе с документами и просмотре фильмов. Благодаря мощному процессору Intel Core Ultra 5 и быстрой оперативной памяти DDR5 объёмом 16 Гб устройство уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все важные файлы под рукой. Яркая подсветка клавиатуры делает набор текста удобным в любое время суток, а два USB Type-C порта раскрывают больше возможностей для подключения современной периферии. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы сами выбрали нужное программное обеспечение. Разумный выбор для тех, кто ценит стиль, скорость и свободу выбора.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и элегантный ноутбук HP с 14-дюймовым экраном и прочным алюминиевым корпусом легко впишется в ритм активной жизни. Ультрачёткое разрешение 1920x1200 обеспечивает комфорт при чтении, работе с документами и просмотре фильмов. Благодаря мощному процессору Intel Core Ultra 5 и быстрой оперативной памяти DDR5 объёмом 16 Гб устройство уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все важные файлы под рукой. Яркая подсветка клавиатуры делает набор текста удобным в любое время суток, а два USB Type-C порта раскрывают больше возможностей для подключения современной периферии. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы сами выбрали нужное программное обеспечение. Разумный выбор для тех, кто ценит стиль, скорость и свободу выбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET) - по цене 88290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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