Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)
Компактный и элегантный ноутбук HP с 14-дюймовым экраном и прочным алюминиевым корпусом легко впишется в ритм активной жизни. Ультрачёткое разрешение 1920x1200 обеспечивает комфорт при чтении, работе с документами и просмотре фильмов. Благодаря мощному процессору Intel Core Ultra 5 и быстрой оперативной памяти DDR5 объёмом 16 Гб устройство уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все важные файлы под рукой. Яркая подсветка клавиатуры делает набор текста удобным в любое время суток, а два USB Type-C порта раскрывают больше возможностей для подключения современной периферии. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы сами выбрали нужное программное обеспечение. Разумный выбор для тех, кто ценит стиль, скорость и свободу выбора.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver (D0VG5ET)