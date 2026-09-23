Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)
HP предлагает удобное сочетание лёгкости и производительности — вес всего 1,74 кг позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Большой экран 15,6 дюйма с ярким Full HD разрешением (1920x1080) создаёт комфорт для работы, учёбы и отдыха. 10-ядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти оценят те, кому важно быстрое выполнение нескольких задач сразу. Современный встроенный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отлично справится с офисом, обучением, развлечениями. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносные загрузки и вместимость для всех важных файлов. Один порт USB Type-C — для быстрых подключений. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)