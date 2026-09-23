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Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)

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Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 1
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 2
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 3
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 4
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 5
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 6
Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 5
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 6
  • Ноутбук HP 250 G9 15.6&quot; FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736059
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)

HP предлагает удобное сочетание лёгкости и производительности — вес всего 1,74 кг позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Большой экран 15,6 дюйма с ярким Full HD разрешением (1920x1080) создаёт комфорт для работы, учёбы и отдыха. 10-ядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти оценят те, кому важно быстрое выполнение нескольких задач сразу. Современный встроенный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отлично справится с офисом, обучением, развлечениями. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносные загрузки и вместимость для всех важных файлов. Один порт USB Type-C — для быстрых подключений. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
HP предлагает удобное сочетание лёгкости и производительности — вес всего 1,74 кг позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Большой экран 15,6 дюйма с ярким Full HD разрешением (1920x1080) создаёт комфорт для работы, учёбы и отдыха. 10-ядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти оценят те, кому важно быстрое выполнение нескольких задач сразу. Современный встроенный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отлично справится с офисом, обучением, развлечениями. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносные загрузки и вместимость для всех важных файлов. Один порт USB Type-C — для быстрых подключений. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 250 G9 15.6" FHD i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/ D.Silver (C14S5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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