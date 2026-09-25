Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)
HP с диагональю 15,6 дюйма оснащён ярким IPS-экраном с чётким Full HD разрешением 1920x1080 — работать и смотреть фильмы одно удовольствие. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 в паре с дискретной видеокартой открывают дверь для творчества, работы с графикой и современных игр. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при множестве запущенных программ, а быстрый SSD на 512 Гб предоставит простор для хранения всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто часто работает в темноте. Удобный USB Type-C для подключения современной периферии и быстрых устройств хранения данных. Лёгкий корпус из пластика делает ноутбук мобильным, а предустановленная Windows 11 Home позволит сразу приступить к делам и отдыху.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)