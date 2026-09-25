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Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 13
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 14
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 15
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook Pro 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 14
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 15
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16&quot; IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 430 руб. 
Начислим 3191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)
199 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х7
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)

**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 16?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быстрый доступ к ним. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072 х 1920 пикселей) и частотой обновления 165 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность при просмотре видео и играх. * **Мощная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для графических приложений и игр. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,89 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса сделает ваш ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 обеспечит вам доступ к последним технологиям и удобствам. HONOR MagicBook Pro 16 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи быстро и эффективно!

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 16?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быстрый доступ к ним. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072 х 1920 пикселей) и частотой обновления 165 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность при просмотре видео и играх. * **Мощная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для графических приложений и игр. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,89 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса сделает ваш ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 обеспечит вам доступ к последним технологиям и удобствам. HONOR MagicBook Pro 16 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи быстро и эффективно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK) - по цене 199430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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