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Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6" FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6" FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z)

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Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 1
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 2
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 3
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 4
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 5
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 6
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 7
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 8
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 9
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 10
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 11
Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Vostro 3530
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 1
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 2
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 3
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 4
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 5
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 6
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 7
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 8
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 9
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 10
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 11
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6&quot; FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736055
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Vostro 3530
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6" FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z)

Стильный черный ноутбук Dell отлично впишется в любой современный интерьер и подчеркнет деловой образ. Наслаждайтесь четкой и насыщенной картинкой на большом 15.6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 — это комфорт для работы, учебы и отдыха. Благодаря матрице VA изображение остается ярким и контрастным с разных углов. Высокая частота обновления 120 Гц дарит плавное изображение без рывков. Процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и частотой 1,2 ГГц обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме. 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют запускать сразу несколько приложений без замедлений, а ОС Linux открывает свободу для настройки и использования. Такой ноутбук станет надежным помощником в ежедневных задачах — от офисных программ до современных веб-сервисов.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6" FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Vostro 3530
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук Dell отлично впишется в любой современный интерьер и подчеркнет деловой образ. Наслаждайтесь четкой и насыщенной картинкой на большом 15.6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 — это комфорт для работы, учебы и отдыха. Благодаря матрице VA изображение остается ярким и контрастным с разных углов. Высокая частота обновления 120 Гц дарит плавное изображение без рывков. Процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и частотой 1,2 ГГц обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме. 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют запускать сразу несколько приложений без замедлений, а ОС Linux открывает свободу для настройки и использования. Такой ноутбук станет надежным помощником в ежедневных задачах — от офисных программ до современных веб-сервисов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Vostro 3530 [3530-3650] 15.6" FHD i3-1305U/8Gb/512Gb SSD/Linux Black (IDH5A911021Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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