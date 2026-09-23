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Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)

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Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 1
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 2
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 3
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 4
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 5
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 6
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 7
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 8
Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi CoreBook X 14&quot; IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736054
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900HK
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46 Вт?ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)

Chuwi — это ноутбук с ярким 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 2160x1440, который радует глазами при любом освещении. Компактный размер отлично подойдёт для тех, кто часто работает в пути или выбирает технику для ограниченного пространства. Под стильным серым корпусом скрывается мощный процессор Intel Core i9 с 14 ядрами и частотой 2,6 ГГц — он справится даже с самой требовательной многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают быструю работу приложений и плавный отклик системы. Windows 11 Pro открывает все возможности для современного пользователя, будь то работа, творчество или учёба. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900HK
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46 Вт?ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Chuwi — это ноутбук с ярким 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 2160x1440, который радует глазами при любом освещении. Компактный размер отлично подойдёт для тех, кто часто работает в пути или выбирает технику для ограниченного пространства. Под стильным серым корпусом скрывается мощный процессор Intel Core i9 с 14 ядрами и частотой 2,6 ГГц — он справится даже с самой требовательной многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают быструю работу приложений и плавный отклик системы. Windows 11 Pro открывает все возможности для современного пользователя, будь то работа, творчество или учёба. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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