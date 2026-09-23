Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)
Chuwi — это ноутбук с ярким 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 2160x1440, который радует глазами при любом освещении. Компактный размер отлично подойдёт для тех, кто часто работает в пути или выбирает технику для ограниченного пространства. Под стильным серым корпусом скрывается мощный процессор Intel Core i9 с 14 ядрами и частотой 2,6 ГГц — он справится даже с самой требовательной многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают быструю работу приложений и плавный отклик системы. Windows 11 Pro открывает все возможности для современного пользователя, будь то работа, творчество или учёба. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 480 руб.13870 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 56 670 руб.14168 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 040 руб.14760 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 370 руб.15593 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 600 руб.15650 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 63 050 руб.15763 руб. в СплитHonor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H...
-
В наличииЦена 63 550 руб. 97 190 руб.15888 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 180 руб.16045 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 740 руб.16185 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook X 14" IPS/Intel Core i9 13900HK/16Gb/1024SSDGb/Iron Grey/Win10Pro (CWI570-931E1N1PDMHX)