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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX)

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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 1
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 2
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 3
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 4
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 5
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 6
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 7
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 8
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 9
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 10
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 11
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 12
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi MiniBook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 9
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 10
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 11
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 12
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736051
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi MiniBook X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX)

CHUWI MiniBook X touch это ультракомпактный ноутбук-трансформер, созданный для тех, кому важны мобильность и универсальность. Его корпус весит менее килограмма, а диагональ экрана составляет всего 10,5 дюйма, что делает устройство идеальным спутником в поездках и командировках. IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 обеспечивает чёткое изображение, а сенсорная панель позволяет использовать ноутбук как планшет или в режиме палатки. В основе MiniBook X энергоэффективный процессор Intel Processor N150, обеспечивающий стабильную работу офисных приложений, браузера и мультимедиа. Объём оперативной памяти 16 ГБ и быстрый SSD 512 ГБ позволяют комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для повседневных задач и лёгкого контента. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивая современную беспроводную связь. Набор портов включает два USB-C, которые поддерживают зарядку, передачу данных и вывод изображения, а также аудиоразъём 3,5 мм. Корпус выполнен из алюминия, что делает ноутбук прочным и стильным. Благодаря компактности, сенсорному экрану и трансформируемой конструкции MiniBook X touch становится удобным инструментом для работы, учёбы и путешествий.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi MiniBook X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
CHUWI MiniBook X touch это ультракомпактный ноутбук-трансформер, созданный для тех, кому важны мобильность и универсальность. Его корпус весит менее килограмма, а диагональ экрана составляет всего 10,5 дюйма, что делает устройство идеальным спутником в поездках и командировках. IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 обеспечивает чёткое изображение, а сенсорная панель позволяет использовать ноутбук как планшет или в режиме палатки. В основе MiniBook X энергоэффективный процессор Intel Processor N150, обеспечивающий стабильную работу офисных приложений, браузера и мультимедиа. Объём оперативной памяти 16 ГБ и быстрый SSD 512 ГБ позволяют комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для повседневных задач и лёгкого контента. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивая современную беспроводную связь. Набор портов включает два USB-C, которые поддерживают зарядку, передачу данных и вывод изображения, а также аудиоразъём 3,5 мм. Корпус выполнен из алюминия, что делает ноутбук прочным и стильным. Благодаря компактности, сенсорному экрану и трансформируемой конструкции MiniBook X touch становится удобным инструментом для работы, учёбы и путешествий.
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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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