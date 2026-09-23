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Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP)

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Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 1
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 2
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 3
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 4
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 5
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 6
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 7
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 8
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 9
Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 1
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 2
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 3
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 4
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 5
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 6
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 7
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 8
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 9
  • Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736049
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP)

CBR предлагает ноутбук, который приятно удивляет сочетанием мощности и комфорта. Лёгкий корпус 1,7 кг и элегантный серый цвет отлично подойдут тем, кто часто работает в пути или ценит минимализм. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение на любой странице или в приложении, а частота обновления 60 Гц обеспечивает стабильную картинку. Процессор AMD Ryzen 3 с частотой 2,6 ГГц и двумя ядрами будет надёжным помощником для повседневных задач. 16 Гб оперативной памяти DDR4 легко справятся с многозадачностью — одновременно можно держать открытыми документы, браузеры и мессенджеры без намёка на «тормоза». На ноутбуке уже установлена современная Windows 11 Pro — готов к работе прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
CBR предлагает ноутбук, который приятно удивляет сочетанием мощности и комфорта. Лёгкий корпус 1,7 кг и элегантный серый цвет отлично подойдут тем, кто часто работает в пути или ценит минимализм. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение на любой странице или в приложении, а частота обновления 60 Гц обеспечивает стабильную картинку. Процессор AMD Ryzen 3 с частотой 2,6 ГГц и двумя ядрами будет надёжным помощником для повседневных задач. 16 Гб оперативной памяти DDR4 легко справятся с многозадачностью — одновременно можно держать открытыми документы, браузеры и мессенджеры без намёка на «тормоза». На ноутбуке уже установлена современная Windows 11 Pro — готов к работе прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук CBR LP-15108 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15108-16G512G-WP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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