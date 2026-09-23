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Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6" FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6" FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP)

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Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 1
Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 2
Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 3
Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 4
Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 1
  • Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 2
  • Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 3
  • Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 4
  • Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6&quot; FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736047
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6" FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP)

CBR открывает перед вами мир четких деталей и ярких красок с 15,6-дюймовым IPS-экраном, обеспечивающим реалистичное изображение в разрешении 1920x1080. Встроенная видеокарта Intel UHD Graphics легко справится с повседневными задачами — будь вы студентом, офисным сотрудником или активным пользователем. Ноутбук с SSD диском работает быстро и тихо, а современная оперативная память DDR4 позволит переключаться между программами без задержек. Один USB 3.0 — это быстрый обмен файлами и удобное подключение устройств. Корпус из пластика делает устройство легким и практичным, а поддержка скорости сети 10/100/1000 Мбит/сек оценят те, кто много работает онлайн.

Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6" FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CBR открывает перед вами мир четких деталей и ярких красок с 15,6-дюймовым IPS-экраном, обеспечивающим реалистичное изображение в разрешении 1920x1080. Встроенная видеокарта Intel UHD Graphics легко справится с повседневными задачами — будь вы студентом, офисным сотрудником или активным пользователем. Ноутбук с SSD диском работает быстро и тихо, а современная оперативная память DDR4 позволит переключаться между программами без задержек. Один USB 3.0 — это быстрый обмен файлами и удобное подключение устройств. Корпус из пластика делает устройство легким и практичным, а поддержка скорости сети 10/100/1000 Мбит/сек оценят те, кто много работает онлайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук CBR LP-MDCR-1501 15.6" FHD IPS Intel i3-1215U 8Gb 256Gb SSD Intel UHD Graphics W11Pro (CBR-HNLP15I3G12-8G256G-WP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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