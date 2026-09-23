Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)
Ноутбук CBR — ваш надежный и современный помощник для работы и развлечений. Благодаря крупному 15,6-дюймовому IPS-экрану с сочной и чёткой картинкой Full HD вы по-настоящему погрузитесь в фильмы, фотографии и документы. Серый цвет корпуса идеально впишется в любой стиль — от офиса до уютного дома. Внутри — экономный двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 с частотой 2,6 ГГц. С ним ноутбук отлично справляется с ежедневными задачами — веб-серфинг, видео, работа с текстами и презентациями проходят без промедлений. 8 Гб современной памяти DDR4 обеспечивают быстрый запуск приложений и стабильную работу системы Windows 11 Pro. Накопитель SSD мгновенно открывает файлы и программы — никаких лишних ожиданий. Этот ноутбук идеально подойдёт для обучения, работы и повседневной активности, когда важны скорость, комфорт и стиль.
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