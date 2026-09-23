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Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)

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Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 1
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 2
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 3
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 4
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 5
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 6
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 7
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 8
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 9
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 1
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 2
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 3
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 4
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 5
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 6
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 7
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 8
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 9
  • Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 900 руб. 
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В наличии
Код товара: 736046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)
33 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)

Ноутбук CBR — ваш надежный и современный помощник для работы и развлечений. Благодаря крупному 15,6-дюймовому IPS-экрану с сочной и чёткой картинкой Full HD вы по-настоящему погрузитесь в фильмы, фотографии и документы. Серый цвет корпуса идеально впишется в любой стиль — от офиса до уютного дома. Внутри — экономный двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 с частотой 2,6 ГГц. С ним ноутбук отлично справляется с ежедневными задачами — веб-серфинг, видео, работа с текстами и презентациями проходят без промедлений. 8 Гб современной памяти DDR4 обеспечивают быстрый запуск приложений и стабильную работу системы Windows 11 Pro. Накопитель SSD мгновенно открывает файлы и программы — никаких лишних ожиданий. Этот ноутбук идеально подойдёт для обучения, работы и повседневной активности, когда важны скорость, комфорт и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук CBR — ваш надежный и современный помощник для работы и развлечений. Благодаря крупному 15,6-дюймовому IPS-экрану с сочной и чёткой картинкой Full HD вы по-настоящему погрузитесь в фильмы, фотографии и документы. Серый цвет корпуса идеально впишется в любой стиль — от офиса до уютного дома. Внутри — экономный двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 с частотой 2,6 ГГц. С ним ноутбук отлично справляется с ежедневными задачами — веб-серфинг, видео, работа с текстами и презентациями проходят без промедлений. 8 Гб современной памяти DDR4 обеспечивают быстрый запуск приложений и стабильную работу системы Windows 11 Pro. Накопитель SSD мгновенно открывает файлы и программы — никаких лишних ожиданий. Этот ноутбук идеально подойдёт для обучения, работы и повседневной активности, когда важны скорость, комфорт и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro (CBR-LP-15107-8G256G-WP) - по цене 33900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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