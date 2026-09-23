Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)
Asus представляет ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — такой размер подарит настоящие ощущения погружения, будь то работа с графикой или просмотр фильмов. Высокое разрешение 1920x1080 точек на IPS-матрице обеспечивает чёткую, насыщенную картинку с яркими цветами. Внутри — мощный шестиядерный процессор, который справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и файлов, а современная оперативная память типа DDR5 отвечает за мгновенный отклик системы. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в тёмное время суток. Универсальный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. На корпусе есть стандартный USB 2.0 для подключения аксессуаров. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит просторный экран и стабильную производительность каждый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)