Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)
Asus выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит производительность и стиль. Серебристый корпус смотрится элегантно и современно, привлекая внимание на каждом рабочем месте. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 подарит большой и чёткий рабочий простор — для работы с документами, просмотра фильмов и креативных задач. Экран с частотой обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной — оценят и геймеры, и те, кто любит динамичные видеоролики. Благодаря процессору Intel и быстрой памяти DDR5 ноутбук легко справляется со множеством задач одновременно. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневной работы и мультимедиа. SSD на 512 Гб — быстрый запуск и достаточно места для файлов, проектов и приложений. Вес — всего 1,8 кг: компактное и лёгкое решение для работы в пути или кафе. Подсветка клавиатуры пригодится для работы при любом освещении, а два USB Type-C создают удобство подключения современных устройств. Модель поставляется без ОС, что позволяет настроить ноутбук полностью под себя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)