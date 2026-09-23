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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6&quot; FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736042
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)

Этот ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — идеальный спутник для работы и учёбы. Компактный корпус из пластика делает его лёгким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Вместительный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и любимых программ, а благодаря быстрой памяти DDR4 легко открываются даже тяжёлые файлы. Подсветка клавиатуры превращает работу в тёмное время суток в комфортное занятие — никакой усталости от устаревших решений. Современный процессор Intel в паре со встроенной видеокартой обеспечит отличную производительность для повседневных задач, а серебристый цвет корпуса придаёт образу свежести и стиля. Один USB 2.0 и порт USB Type-C позволят подключать необходимые устройства, не захламляя пространство. Экран с частотой обновления 60 Гц порадует плавным изображением — идеально для длительного просмотра фильмов и работы с текстами. Этот ноутбук Asus — лаконичное сочетание удобства, стиля и высокой функциональности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — идеальный спутник для работы и учёбы. Компактный корпус из пластика делает его лёгким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Вместительный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и любимых программ, а благодаря быстрой памяти DDR4 легко открываются даже тяжёлые файлы. Подсветка клавиатуры превращает работу в тёмное время суток в комфортное занятие — никакой усталости от устаревших решений. Современный процессор Intel в паре со встроенной видеокартой обеспечит отличную производительность для повседневных задач, а серебристый цвет корпуса придаёт образу свежести и стиля. Один USB 2.0 и порт USB Type-C позволят подключать необходимые устройства, не захламляя пространство. Экран с частотой обновления 60 Гц порадует плавным изображением — идеально для длительного просмотра фильмов и работы с текстами. Этот ноутбук Asus — лаконичное сочетание удобства, стиля и высокой функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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