Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)
Этот ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — идеальный спутник для работы и учёбы. Компактный корпус из пластика делает его лёгким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Вместительный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и любимых программ, а благодаря быстрой памяти DDR4 легко открываются даже тяжёлые файлы. Подсветка клавиатуры превращает работу в тёмное время суток в комфортное занятие — никакой усталости от устаревших решений. Современный процессор Intel в паре со встроенной видеокартой обеспечит отличную производительность для повседневных задач, а серебристый цвет корпуса придаёт образу свежести и стиля. Один USB 2.0 и порт USB Type-C позволят подключать необходимые устройства, не захламляя пространство. Экран с частотой обновления 60 Гц порадует плавным изображением — идеально для длительного просмотра фильмов и работы с текстами. Этот ноутбук Asus — лаконичное сочетание удобства, стиля и высокой функциональности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ5273 15.6" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD Silver (90NB13Y2-M02W00)