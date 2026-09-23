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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 12
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 13
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 14
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 15
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 12
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 13
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 14
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 15
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16&quot; Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736040
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х6
Вес, кг.
1.83

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)

Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов сразу привлекает внимание крупным и ярким дисплеем. Частота обновления 144 Гц оценят как геймеры, так и те, кто работает с динамичным контентом — картинка выглядит плавно и насыщенно. Четырёхъядерный процессор AMD, быстрая оперативная память DDR5 и встроенная видеокарта готовы справиться с рабочими задачами и развлечениями. Ещё одна сильная сторона — вместительный SSD на 512 Гб: будет достаточно места для документов, программ и коллекции фотографий. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Два порта USB Type-C расширяют удобство подключения современной периферии. Корпус из алюминия выделяется стильным серым цветом и приятной прохладой на ощупь. Устройство поставляется без операционной системы — идеальное решение для тех, кто предпочитает самостоятельные настройки и установку любимого ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов сразу привлекает внимание крупным и ярким дисплеем. Частота обновления 144 Гц оценят как геймеры, так и те, кто работает с динамичным контентом — картинка выглядит плавно и насыщенно. Четырёхъядерный процессор AMD, быстрая оперативная память DDR5 и встроенная видеокарта готовы справиться с рабочими задачами и развлечениями. Ещё одна сильная сторона — вместительный SSD на 512 Гб: будет достаточно места для документов, программ и коллекции фотографий. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Два порта USB Type-C расширяют удобство подключения современной периферии. Корпус из алюминия выделяется стильным серым цветом и приятной прохладой на ощупь. Устройство поставляется без операционной системы — идеальное решение для тех, кто предпочитает самостоятельные настройки и установку любимого ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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