Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов сразу привлекает внимание крупным и ярким дисплеем. Частота обновления 144 Гц оценят как геймеры, так и те, кто работает с динамичным контентом — картинка выглядит плавно и насыщенно. Четырёхъядерный процессор AMD, быстрая оперативная память DDR5 и встроенная видеокарта готовы справиться с рабочими задачами и развлечениями. Ещё одна сильная сторона — вместительный SSD на 512 Гб: будет достаточно места для документов, программ и коллекции фотографий. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Два порта USB Type-C расширяют удобство подключения современной периферии. Корпус из алюминия выделяется стильным серым цветом и приятной прохладой на ощупь. Устройство поставляется без операционной системы — идеальное решение для тех, кто предпочитает самостоятельные настройки и установку любимого ПО.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM3606CKA-MB0396 16" Ryzen AI R5-330 16GB/512GB SSD (90NX0981-M00E00)