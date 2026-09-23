Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)
Этот ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторный экран и потрясающе четкое изображение — разрешение 2560x1600 порадует глаз при работе и развлечениях. Частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что оценят геймеры и те, кто любит динамичный видеоряд. Мощный 14-ядерный процессор легко справится с самыми ресурсоемкими задачами, а современная оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу приложений и многозадачность. Накопитель SSD обеспечит молниеносную загрузку системы и файлов. Прочный корпус выполнен из алюминия — стильно и надежно. Удобная подсветка клавиатуры позволит работать с комфортом в любое время суток. Элегантный серый цвет подчеркивает деловой стиль. Модель поставляется без установленной операционной системы, даря свободу выбора ПО под ваши задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)